Le président de Hargreaves Services et d'Avingtrans prend un congé sabbatique

Hargreaves Services PLC - société de développement foncier, immobilier et d'infrastructure basée à Durham (Angleterre) ; Avingtrans PLC - société basée à Cambridgeshire (Angleterre) qui conçoit, fabrique et fournit des composants, des modules, des systèmes critiques et des services associés aux secteurs de l'énergie, de la médecine et de l'industrie - Les deux sociétés annoncent que leur président, Roger McDowell, prend un congé sabbatique pour des "raisons de santé familiale" avec effet immédiat. Les deux sociétés précisent qu'il devrait reprendre ses fonctions de président en septembre, tout en restant administrateur des deux sociétés dans l'intervalle. Les Thomas, directeur indépendant principal d'Avingtrans, assumera la fonction de président intérimaire d'Avingtrans avec effet immédiat, tandis que Nigel Halkes, directeur indépendant principal de Hargreaves Services, assumera également la fonction de président intérimaire de Hargreaves Services.

Cours actuel de l'action Hargreaves Services : 397,60 pence, en hausse de 2,3%.

Variation sur 12 mois : en baisse de 28

Cours actuel de l'action Avingtrans : 405,96 pence, en baisse de 1,0 %.

Variation sur 12 mois : en baisse de 7,7

