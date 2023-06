Roger McDowell prend un congé sabbatique de la présidence de trois sociétés cotées à Londres

(Alliance News) - Roger McDowell prendra un congé sabbatique de son rôle de président de trois sociétés cotées à Londres, ont annoncé ces dernières lundi.

Flowtech Fluidpower PLC a déclaré que M. McDowell cédera la présidence avec effet immédiat au directeur non exécutif Jamie Brooke jusqu'au 31 août, date à laquelle M. McDowell reprendra son rôle de président. M. McDowell restera administrateur de l'entreprise pendant la période intermédiaire, a précisé le fournisseur de produits techniques d'alimentation en fluides basé à Wilmslow, en Angleterre.

Le congé sabbatique de M. McDowell s'applique également à son rôle de président de Hargreaves Services PLC, une société de développement immobilier et d'infrastructures basée à Durham, en Angleterre, et d'Avingtrans PLC, une société basée à Cambridgeshire qui fournit des composants aux secteurs de l'énergie, de la médecine et de l'industrie.

Hargreaves Services et Avingtrans ont toutes deux indiqué que ce congé sabbatique était motivé par des "raisons de santé familiale", tandis que M. McDowell devrait rester administrateur des deux sociétés pendant la période intermédiaire.

Nigel Halkes, directeur indépendant, assurera la présidence par intérim de Hargreaves Services. Les Thomas, directeur indépendant, assurera la présidence par intérim d'Avingtrans.

Les actions de Flowtech et de Hargreaves Services étaient en baisse de 1,1 % lundi matin à Londres. Les actions d'Avingtrans étaient en hausse de 1,1 %.

Par Greg Rosenvinge, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.