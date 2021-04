Avio S.p.A. : Toujours du potentiel 13/04/2021 | 11:23 Eduardo Yusseppe Quiñonez Diaz 13/04/2021 | 11:23 achat En cours

Cours d'entrée : 14.6€ | Objectif : 17.1€ | Stop : 12.6€ | Potentiel : 17.12% La zone de cours actuelle est intéressante pour s'intéresser au titre et anticiper ainsi une reprise de la dynamique haussière de fond.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 17.1 €. Points forts L'entreprise bénéficie d'une situation financière très solide compte tenu de son niveau de trésorerie nette et de ses marges.

Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

Fondamentalement, avec un ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de l'ordre de 0.89 pour l'exercice en cours, la société apparaît faiblement valorisée.

Au cours de la dernière semaine, les prévisions de bénéfice net par action de la société (BNA) ont été revues à la hausse. Les dernières estimations des analystes sont plus élevées.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

Points faibles Les cours approchent d'une forte résistance long terme en données hebdomadaires, située vers 15.78 EUR.

Le titre se trouve actuellement au contact d'une résistance moyen terme située vers 14.98 EUR, dont il faudra s'affranchir pour disposer d'un nouveau potentiel de progression.

Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.

Les prévisions de chiffre d'affaires ont été récemment revues à la baisse en ce qui concerne l'exercice en cours et le suivant.

La tendance des révisions de chiffre d'affaires sur l'année écoulée est clairement baissière ; les prévisions de ventes ont été revues régulièrement à la baisse par les analystes.

Dernièrement, le groupe n'a plus la faveur des analystes. Ces derniers ont largement revu à la baisse leurs estimations de résultats.

