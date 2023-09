(Alliance News) - Avio Spa a annoncé lundi un accord avec T4i, une spin-off de l'Université de Padoue basée à Monselice, spécialisée dans les systèmes de propulsion innovants pour les applications aérospatiales, pour réaliser un investissement stratégique qualifié et minoritaire dans le capital de T4i.

T4i a été fondée en 2014 par une équipe dirigée par Daniele Pavarin et, explique Avio, " au fil des ans, elle a démontré son expertise et son excellence dans le développement de technologies de propulsion, connaissant une croissance rapide et travaillant sur des programmes ambitieux en partenariat avec l'ESA, l'ASI et le CNR ainsi que plusieurs entreprises italiennes et étrangères, y compris Avio elle-même ".

L'investissement a été réalisé par la souscription d'Avio à une augmentation de capital dédiée, ce qui a permis à Avio de détenir une participation d'environ 17 % dans T4i, pour un investissement d'environ 2,5 millions d'euros. En outre, des accords de développement commercial et technologique sont en cours de signature pour le développement de nouvelles technologies spatiales.

L'investissement permettra à T4i de poursuivre sa croissance grâce à des investissements dans le capital humain et dans ses propres installations.

Giulio Ranzo, PDG d'Avio, a déclaré : "La transaction avec T4i est une étape importante pour la croissance des compétences du groupe Avio dans le domaine de la propulsion spatiale, en particulier dans le secteur des systèmes de propulsion chimique "stockable", des systèmes de propulsion électrique et des propulseurs pour le contrôle d'attitude. L'accord contribuera à améliorer l'efficacité et le temps de mise sur le marché pour l'introduction de nouveaux systèmes de propulsion fonctionnels au plan stratégique, grâce à l'agilité et à l'expertise de T4i, et aux synergies avec l'infrastructure et la vision système d'Avio. Il s'agit également d'une étape supplémentaire dans la création et l'amélioration des centres de compétences répartis dans tout le pays, mais fonctionnels pour les plans de développement du groupe.

L'action d'Avio a clôturé en baisse de 2,6 % lundi, à 8,86 euros par action.

