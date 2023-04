Avio signe un contrat de 90 millions d'euros avec MBDA pour les missiles Aster-30

Données financières EUR USD CA 2023 348 M 382 M - Résultat net 2023 2,09 M 2,30 M - Tréso. nette 2023 67,7 M 74,5 M - PER 2023 101x Rendement 2023 1,42% Capitalisation 231 M 253 M - VE / CA 2023 0,47x VE / CA 2024 0,42x Nbr Employés 1 146 Flottant 54,5% Graphique AVIO S.P.A. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique AVIO S.P.A. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 5 Dernier Cours de Clôture 9,16 € Objectif de cours Moyen 11,24 € Ecart / Objectif Moyen 22,7% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Giulio Ranzo Chief Executive Officer & Director Alessandro Agosti Chief Financial Officer Roberto Italia Chairman Alessandro de Nicola Chairman-Supervisory Board Paolo Bellomi Chief Technical Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) AVIO S.P.A. -4.28% 254 RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION 0.75% 148 260 LOCKHEED MARTIN CORPORATION 0.31% 124 203 BOEING 5.89% 120 860 AIRBUS SE 13.75% 109 313 NORTHROP GRUMMAN CORPORATION -13.39% 71 853