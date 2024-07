Avio SpA est une société basée en Italie, engagée dans les activités de propulsion solide, liquide et cryogénique et de propulsion tactique. La société se concentre sur la construction et le développement de lanceurs spatiaux et de systèmes de propulsion solide et liquide pour les voyages spatiaux. Elle propose principalement des lanceurs spatiaux sous les noms de Vega et Ariane. La société fournit également des composants de propulsion, tels que des boosters et des béquilles, des composants de guidage, notamment des produits TVC, ainsi que des composants aérodynamiques comprenant des ailerons. En outre, la société est impliquée dans les activités de recherche et de développement par le biais de collaborations de recherche avec des universités et des centres de recherche, ainsi que par des collaborations techniques et opérationnelles avec des agences spatiales, telles que l'Agence spatiale européenne (ESA). La société dispose de sites opérationnels en Italie, en France et en Guyane française.