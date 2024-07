(Alliance News) - Jeudi, les principaux marchés boursiers européens devraient être en territoire positif à l'issue d'une matinée mouvementée en termes macroéconomiques, tandis que des nouvelles viennent des États-Unis selon lesquelles le président Joe Biden devrait tenir une conférence de presse dans la soirée, sa première depuis le débat désastreux contre Donald Trump, dans un moment de pression qui pourrait sceller le sort de sa candidature à la réélection.

Les yeux du monde entier seront braqués sur cet homme de 81 ans lors d'un sommet de l'OTAN, alors qu'il tente d'apaiser les appels croissants de son parti démocrate à se retirer en raison de son âge et de son état de santé.

Ainsi, les contrats à terme IG donnent le FTSE Mib dans le vert de 0,3 % ou en hausse de 92,5 points, après avoir clôturé en hausse de 1,3 % à 34 306,40.

Le CAC 40 de Paris est attendu en hausse de 0,2 % ou de 14,2 points, le DAX 40 de Francfort est donné dans le vert de 0,2 % ou de 45,0 points, le FTSE 100 de Londres est attendu en hausse de 0,3 % ou de 21,5 points.

Dans les nouvelles macroéconomiques, l'économie britannique a augmenté de 0,4 % en glissement mensuel en mai, après avoir stagné en avril, dépassant les prévisions d'une augmentation de 0,2 %.

Le secteur des services a augmenté de 0,3 %.

Pour en revenir aux marchés boursiers milanais, le Mid-Cap a clôturé en hausse de 0,6 % à 48 044,73, le Small-Cap a augmenté de 0,4 % à 29 131,80 et l'Italie Growth a progressé de 0,1 % à 8 091,85.

Sur le Mib, Telecom Italia a progressé de 4,9% à 0,2373 EUR, reprenant des couleurs après trois séances de baisse.

Saipem a progressé de 4,2 % à 2,32 euros après deux séances de baisse. Barclays a relevé son prix cible de 2,90 euros à 3,20 euros.

Prysmian a également fait l'objet d'achats importants et a clôturé en hausse de 3,4 % à 62,06 euros. Au cours de la séance, l'action a mis à jour son plus haut niveau sur 52 semaines à 62,08 euros. A noter que Citigroup a relevé son objectif de cours sur le titre à 67,50 euros contre 62,50 euros avec une recommandation d'achat.

Banca Monte dei Paschi di Siena a gagné 1,2% après avoir conclu le placement d'une émission d'obligations européennes sécurisées (Social Conditional Pass Through European Covered Bond) d'un montant de 750 millions d'euros, arrivant à échéance dans six ans le 16 juillet 2030, destinée aux investisseurs institutionnels italiens et étrangers.

L'émission a suscité un vif intérêt de la part des investisseurs italiens et étrangers, les ordres dépassant le seuil de 1,2 milliard d'EUR, ce qui a permis de fixer le coupon à 3,3750 %, à un prix de rachat de 99,445 % correspondant à un écart de 65 points de base par rapport au taux de swap moyen à 6 ans, soit un écart inférieur à celui de la précédente émission d'obligations sécurisées de la banque d'une durée de 5 ans.

Eni - dans le vert de 0,5% - a rapporté mercredi l'achat de 2,6 millions d'actions entre le 1er et le 5 juillet pour une valeur totale de 38,1 millions d'euros.

Campari, qui a clôturé dans le rouge de 0,7 % à 8,42 euros par action, a eu une note négative. Jefferies a réduit son objectif de cours sur le titre à 9,50 euros contre 10,50 euros avec une recommandation "conserver".

Sur le marché des moyennes capitalisations, Acea a augmenté de 3,1 pour cent, suite au gain de 1,2 pour cent de mardi et à un nouvel objectif de prix de 15,84 euros.

D'Amico, d'autre part, a gagné 2,7%, le titre se retournant à la hausse après quatre sessions terminées par une bougie baissière.

Ariston Holding a également augmenté de 1,2 % à 3,82 EUR après une chute de 1,2 % dans le rouge la veille.

La Juventus FC a également gagné du terrain, avec une hausse de 0,9 %. La société a conclu un accord avec l'ACF Fiorentina pour la vente pure et simple des droits sur les performances sportives du joueur Moise Bioty Kean. La vente se fait pour un montant de 13 millions d'euros, payable en quatre ans, plus des primes variables pouvant aller jusqu'à 5 millions d'euros. La société a déclaré que la transaction a un impact économique positif sur l'année en cours de 2,3 millions d'euros, net de charges auxiliaires.

En fin de compte, Piaggio a chuté de 5,3 % à 2,70 euros par action, après 1,0 % lors de la séance précédente.

En revanche, Credito Emiliano a baissé de 0,9%, après deux séances de hausse.

Parmi les sociétés à petite capitalisation, Monrif a progressé de 2,0%, après deux séances clôturées avec un solde négatif.

Avio a augmenté de 3,5 % après avoir annoncé que le lanceur Ariane 6 avait effectué avec succès son premier vol depuis le Centre spatial guyanais, plaçant plusieurs charges utiles en orbite. Avio contribue au programme Ariane 6 en fournissant les propulseurs d'appoint à propergol solide P120C et les turbopompes à oxygène liquide pour le moteur de l'étage principal Vulcain 2.1 et le moteur de l'étage supérieur Vinci. Les moteurs P120C ont donné d'excellents résultats. À l'avenir, Avio continuera à fournir les boosters P120C, qui seront utilisés en configuration bimoteur comme pour ce vol, ou en configuration quadrimoteur pour transporter des charges plus importantes.

Landi Renzo, quant à lui, a baissé de 4,2 %. La société a reçu l'accord de la banque pour rééchelonner ses accords de financement à moyen et long terme dans le cadre d'une opération de renforcement du capital. L'opération prévoit l'entrée du Fondo Salvaguardia Imprese, promu par le MIMIT et géré par Invitalia, dans l'actionnariat de Landi Renzo.

L'entrée du nouvel actionnaire se fera par le biais d'une augmentation de capital réservée de 20 millions d'euros, promue en même temps qu'une autre augmentation de capital sous option pour un total de 25 millions d'euros, garantie à hauteur de 20 millions d'euros par l'actionnaire majoritaire Green by Definition. Landi Renzo a reçu l'adhésion des banques qui ont contracté le financement commun - Banco BPM, Intesa Sanpaolo et UniCredit - à l'intervention financière et d'optimisation du capital proposée.

Le Groupe Giglio a chuté de 4,9%, avec un nouveau prix de 0,3310 EUR, mettant à jour son plus bas niveau de 52 semaines à 0,32 EUR au cours de la session.

Parmi les PME, la force sur High Quality Food, qui a grimpé de 13%, le titre franchissant la ligne d'arrivée pour la septième session avec une bougie haussière.

Franchetti a augmenté de 3,5%, rebondissant après quatre séances de baisse.

Alfonsino a augmenté de 4,2% après avoir annoncé mercredi qu'elle avait signé un accord avec Pro Srls, une société qui possède la marque Flyfood et qui s'est spécialisée dans la livraison rapide de repas et de produits à domicile à plus de 30 restaurants et pharmacies dans la ville de Jesi depuis 2017.

Avec ce nouveau partenariat, Alfonsino étendra sa présence territoriale dans la région des Marches, renforçant encore sa position sur le marché de la livraison de nourriture. La collaboration avec Flyfood, qui a traité environ 15 000 commandes en 2023, permettra à Alfonsino d'activer le service dans la ville de Jesi, en enrichissant l'offre disponible sur son appli. Pro travaillera avec Alfonsino pour que, à une date déterminée, tous les partenaires affiliés à Flyfood deviennent partenaires d'Alfonsino. L'accord prévoit une redevance mensuelle sur les transactions réalisées dans la ville de Jesi pendant les 36 prochains mois.

Mare Group a levé 6,9 pour cent. En ce qui concerne la société, le projet de recherche Improve, développé en collaboration avec trois partenaires industriels et l'Université de Salerne, dans lequel Mare Group opère en tant que partenaire principal, a été approuvé par décret du ministère de l'Entreprise et du Made in Italy. Le projet Improve, d'une durée de trois ans, porte sur le développement d'un système basé sur l'intelligence artificielle pour prédire la performance de certaines variables opérationnelles au cours d'un processus de production afin d'optimiser les coûts et d'améliorer la capacité de réponse en temps voulu aux demandes spécifiques du marché.

Farmacosmo, d'autre part, a chuté de 4,8 pour cent, suivant la baisse de la veille, qui s'est terminée avec moins 0,3 pour cent.

Bellini Nautica, d'autre part, a abandonné 6,1 %, dans sa troisième session baissière.

En Asie, le Nikkei était en hausse de 1,2 % à 42 343,85, le Shanghai Composite a gagné 1,0 % à 2 968,90 et le Hang Seng a gagné 2,0 % à 17 805,66.

À New York, à la clôture, le Dow Jones a gagné 1,1 % à 39 721,36, le Nasdaq 1,2 % à 18 647,45 et le S&P 500 1,0 % à 5 633,91.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0837 USD contre 1,0827 USD mercredi à la clôture des marchés boursiers européens, tandis que la livre valait 1,2856 USD contre 1,2842 USD mercredi soir.

Parmi les matières premières, le Brent s'échange à 85,77 USD le baril contre 85,31 USD le baril à la clôture de mercredi. L'or, quant à lui, s'échange à 2 386,05 USD l'once contre 2 360,78 USD l'once mercredi soir.

Le calendrier macroéconomique de jeudi prévoit une vente aux enchères de BTP en Italie à 1110 CEST avec des échéances de 3, 7, 15 et 30 ans.

Aux Etats-Unis, à 1430 CEST, les données de l'IPC et les demandes d'allocations chômage seront attendues, tandis qu'à 2230 CEST, le bilan hebdomadaire de la Réserve Fédérale sera publié.

Aucun événement particulier n'est prévu dans le calendrier des entreprises.

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.