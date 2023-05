Vega C d'Avio sélectionné pour lancer un satellite pour l'agence coréenne

(Alliance News) - Avio Spa a annoncé mercredi que Vega C a été sélectionné pour lancer le satellite Kompsat-6 - Korean Multi-Purpose Satellite for Earth Observation - pour le compte de l'Institut coréen de recherche aérospatiale (KARI).

Le lancement est prévu au plus tôt en décembre 2024 depuis le Centre spatial guyanais en Guyane française.

Kompsat-6 est le deuxième satellite SAR (radar à synthèse d'ouverture) développé par le KARI. Il remplacera son prédécesseur, Kompsat-5, en exploitant une capacité d'imagerie radar supérieure. Kompsat-6 sera utilisé pour des applications telles que la cartographie, les SIG, la surveillance de l'environnement et des catastrophes, la gestion des ressources terrestres et océaniques et la gestion du trafic maritime.

Giulio Ranzo, PDG d'Avio, a déclaré : "Ce contrat démontre une fois de plus la polyvalence du Vega C grâce à sa capacité de charge utile accrue en termes de volume et de poids. Nous tenons à remercier KARI pour la confiance accordée à notre société et à notre lanceur, ainsi qu'Arianespace pour le travail d'équipe réalisé ensemble".

L'action Avio est en hausse de 0,3 % à 9,56 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

