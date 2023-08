Avis Budget Group, Inc. est un fournisseur de services de location de véhicules et de partage de voitures. Les secteurs de la société comprennent les Amériques et l'International. Le segment Amériques fournit et concède sous licence les marques de la société à des tiers pour la location de véhicules et de produits et services auxiliaires en Amérique du Nord, Amérique du Sud, Amérique centrale et Caraïbes, et exploite l'activité de partage de voitures de la société sur les marchés. Le segment International fournit et concède sous licence les marques de la société à des tiers pour la location de véhicules et de produits et services auxiliaires en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie et en Australasie, et exploite l'activité d'autopartage de la société sur certains de ces marchés. La société propose une variété de véhicules dans sa flotte de location, notamment des voitures de luxe, des véhicules électriques, des véhicules à usage spécialisé et des véhicules utilitaires légers. La société opère par le biais de trois marques de solutions de mobilité, telles que Avis, Budget et Zipcar, ainsi que plusieurs autres marques sur leurs marchés respectifs.