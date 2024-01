Avista Corp. est principalement un service public d'électricité et de gaz naturel, avec certaines autres entreprises commerciales. La société opère à travers deux segments : Avista Utilities et AEL&P. Le secteur Avista Utilities comprend les activités réglementées des services publics dans les États de Washington, de l'Idaho, de l'Oregon et du Montana. Le segment Avista Utilities fournit des services de distribution et de transmission d'électricité, ainsi que de distribution de gaz naturel dans certaines parties de l'est de l'État de Washington et du nord de l'Idaho. Il fournit également des services de distribution de gaz naturel dans certaines parties du nord-est et du sud-ouest de l'Oregon. Il fournit également de l'électricité à un petit nombre de clients dans le Montana. Il effectue également des achats et des ventes en gros d'électricité et de gaz naturel dans le cadre de la gestion des ressources énergétiques et de ses obligations de desserte. Le secteur AEL&P est un service public réglementé qui fournit des services d'électricité à Juneau, en Alaska, qui est une filiale et la principale filiale opérationnelle de l'AERC.

Secteur Services multiples aux collectivités