AVITA Medical, Inc. est une société de médecine régénérative au stade commercial. La société est un fournisseur de médecine régénérative qui répond aux besoins médicaux non satisfaits en matière de brûlures, de défauts de la peau sur toute son épaisseur et de repigmentation de la peau, comme le vitiligo. Sa plateforme RECELL est un dispositif de récolte de cellules autologues à usage unique, autonome, fonctionnant sur batterie et contenant des solutions enzymatiques et tampons, des instruments chirurgicaux stériles et des actionneurs. RECELL est utilisé pour le traitement des brûlures thermiques et des défauts cutanés de pleine épaisseur, ainsi que pour la repigmentation des lésions dépigmentées stables du vitiligo. La plateforme technologique du système RECELL permet de traiter et de préparer un échantillon de peau de faible épaisseur prélevé sur le patient et de produire une suspension cellulaire autologue appelée Spray-On Skin Cells. Ces Spray-On Skin Cells sont préparées sur le lieu de soins en seulement 30 minutes, offrant une nouvelle façon de traiter les brûlures thermiques et les défauts d'épaisseur de la peau.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale