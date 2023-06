AVITA Medical, Inc. : Cantor Fitzgerald toujours à l'achat

AVITA Medical Inc. est une société de médecine régénérative. La société est engagée dans le développement et la commercialisation de dispositifs et de thérapies cellulaires autologues pour la restauration de la peau. Le système RECELL de la société est un dispositif de prélèvement de cellules autologues à usage unique (jetable), autonome et fonctionnant sur batterie, qui contient des solutions enzymatiques et tampons, des instruments chirurgicaux stériles et des actionneurs pour réaliser la désagrégation et la délivrance de cellules cutanées. La plateforme technologique du système RECELL permet la préparation et la délivrance de Spray-On Skin Cells, une suspension cellulaire autologue composée des propres cellules cutanées du patient nécessaires à la régénération d'un épiderme naturel et sain. Ces Spray-On Skin Cells sont préparées sur le lieu de soins, offrant une nouvelle façon de traiter les brûlures thermiques, les autres plaies, les lésions cutanées ou les défauts de la peau. Le système RECELL est conçu pour être utilisé sur le lieu des soins, seul ou en combinaison avec des autogreffes, en fonction de la profondeur de la brûlure.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale