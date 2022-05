Aviva : Credit Suisse ajuste son objectif de cours

Credit Suisse réaffirme son opinion 'surperformance' sur Aviva avec un objectif de cours ajusté de 494 à 500 pence, en intégrant un nouveau nombre d'actions, des modifications des prévisions d'exploitation et en prenant en compte les acquisitions/cessions récentes.



'Aviva a achevé sa stratégie de rationalisation', note le broker, soulignant qu'elle a permis à l'assureur britannique de renforcer le bilan, l'a aidé à adopter une position plus gérable et lui a permis de restituer 4,75 milliards de livres sterling aux actionnaires.



'Si Aviva est en mesure de concrétiser sa transformation commerciale, nous considérons que le rendement du dividende d'environ 7,6% attendu pour 2023 et le rendement total d'environ 10,5% sont attrayants dans le contexte du secteur', ajoute-t-il.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.