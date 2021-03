Aviva : Les valeurs du jour en Europe AVIVA cède ses activités polonaises à ALLIANZ pour 2,5 milliards d'euros

© AOF 2021

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ALLIANZ SE 1.06% 214.7 5.80% AVIVA PLC 0.53% 402.1 23.00%

Aviva plc (+0,35% à 401,40 pence) a annoncé l'accord de vente de la totalité de sa participation dans Aviva Poland à Allianz (+0,75% à 214,20 euros) pour un montant en espèces de 2,5 milliards d'euros, ce qui valorise l'activité acquise à 2,7 milliards d'euros. La cession d'Aviva Pologne est la huitième transaction annoncée par Aviva au cours des huit derniers mois, "ce qui conclut avec succès le recentrage prévu du portefeuille du groupe", a déclaré l'assureur britannique.En 2020, le bénéfice IFRS après impôt d'Aviva Poland était de 130 millions de livres sterling. L'actif brut IFRS et la valeur de l'actif net étaient respectivement de 3,9 milliards et de 0,4 milliard de livres au 31 décembre 2020. Aviva Investors Poland, qui gère les fonds d'Aviva Poland, fera partie de la transaction. Les actifs sous gestion d'Aviva Investors Poland s'élevaient à 3,7 milliards de livres au 31 décembre 2020 et le bénéfice IFRS après impôt en 2020 était de 4 millions de livres."Il n'y aura pas d'impact sur les polices des clients suite à cette annonce. Les clients et les partenaires de distribution d'Aviva Pologne continueront à recevoir le même service de haute qualité de la part de l'entreprise. La direction et les employés d'Aviva Pologne seront transférés avec l'entreprise", a précisé Aviva.L'assureur prévoit d'utiliser les retombées de la vente pour réduire sa dette, investir pour la croissance à long terme et retourner le capital excédentaire aux actionnaires.La transaction est soumise aux conditions habituelles de clôture, y compris les approbations réglementaires et antitrust, et devrait être achevée dans les 12 mois.