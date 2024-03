Aviva plc est une société d'assurance, de patrimoine et de retraite basée au Royaume-Uni. Les secteurs d'activité de la société sont les suivants : UK & Ireland Insurance, Wealth and Retirement (IWR), General Insurance (qui regroupe les activités GI du Royaume-Uni et de l'Irlande et Canada General Insurance), et Aviva Investors, International investments, et autres activités du groupe. Les activités d'IWR sont l'assurance vie, l'assurance maladie et accident à long terme, l'épargne, les pensions et les rentes. Les activités d'assurance générale au Royaume-Uni et en Irlande consistent à fournir une couverture d'assurance aux particuliers et aux entreprises, pour des risques associés principalement aux véhicules à moteur, aux biens et à la responsabilité (comme la responsabilité des employeurs et la responsabilité civile professionnelle) et aux frais médicaux. L'activité d'assurance générale au Canada consiste à fournir des produits d'assurance aux particuliers et aux entreprises, pour des risques liés principalement à l'automobile, aux biens et à la responsabilité civile, distribués principalement par l'intermédiaire de courtiers d'assurance.

Secteur Assurance vie et santé