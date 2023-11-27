* AVIVA PLC - AVIVA VA ACQUÉRIR OPTIOM
* AVIVA : TRANSACTION PROPOSÉE POUR UN MONTANT D'ENVIRON 100 MILLIONS DE LIVRES STERLING
* AVIVA : L'ACQUISITION EST COHÉRENTE AVEC NOTRE CADRE DE GESTION DU CAPITAL, QUI RESTE INCHANGÉ
* AVIVA : NOUS CONTINUONS À ANTICIPER DES REMBOURSEMENTS RÉGULIERS ET DURABLES DE L'EXCÉDENT DE CAPITAL
* AVIVA : LA TRANSACTION DEVRAIT SE TERMINER AU PREMIER TRIMESTRE 2024 Texte source pour Eikon : Couverture supplémentaire de l'entreprise : (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)