Aviva plc est une société d'assurance, de patrimoine et de retraite basée au Royaume-Uni. Les segments de la société comprennent UK & Ireland Life, UK & Ireland General Insurance, Canada General Insurance, Aviva Investors et International investments. Le secteur UK & Ireland Life comprend les activités d'assurance vie, d'assurance maladie et accident à long terme, d'épargne, de retraite et de rente, ainsi que l'activité Succession Wealth. Le segment UK & Ireland General Insurance est engagé dans la fourniture d'une couverture d'assurance aux particuliers et aux entreprises, pour des risques associés principalement aux véhicules à moteur, aux biens, à la responsabilité civile et aux frais médicaux. Le secteur Aviva Investors gère les fonds investis par les assurés et les actionnaires, fournit des services de gestion d'investissements pour les fonds de pension institutionnels et gère une gamme de produits d'investissement de détail. Le secteur des investissements internationaux comprend les activités à long terme en Chine, en Inde et à Singapour.

Secteur Assurance vie et santé