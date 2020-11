L'assureur britannique Aviva envisage une vente de ses activités en France

Données financières GBP USD EUR CA 2020 46 319 M 62 043 M 51 969 M Résultat net 2020 1 574 M 2 109 M 1 767 M Dette nette 2020 5 016 M 6 719 M 5 628 M PER 2020 8,07x Rendement 2020 7,54% Capitalisation 12 862 M 17 216 M 14 431 M VE / CA 2020 0,39x VE / CA 2021 0,39x Nbr Employés 31 181 Flottant 97,1% Graphique AVIVA PLC Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique AVIVA PLC Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 20 Objectif de cours Moyen 368,71 GBX Dernier Cours de Cloture 327,60 GBX Ecart / Objectif Haut 75,5% Ecart / Objectif Moyen 12,5% Ecart / Objectif Bas -33,9% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Amanda Blanc Chief Executive Officer & Director Mark George Culmer Non-Executive Chairman Nitinbhai Babubhai Maganbhai Amin Chief Operating Officer Jason Michael Windsor CFO, Executive Director & Chief Investment Officer Michael Mire Independent Non-Executive Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) AVIVA PLC -21.76% 17 216 AXA -20.87% 55 766 METLIFE, INC. -6.30% 43 800 PRUDENTIAL PLC -15.77% 43 615 MANULIFE FINANCIAL CORPORATION -17.64% 33 614 AFLAC INCORPORATED -13.78% 32 404