Les actions des banques européennes continuent de chuter ; la banque russe Sberbank quitte l'Europe

Données financières GBP USD EUR CA 2021 41 783 M 55 774 M 50 280 M Résultat net 2021 1 859 M 2 482 M 2 237 M Dette nette 2021 - - - PER 2021 8,28x Rendement 2021 5,52% Capitalisation 15 104 M 20 162 M 18 176 M Capi. / CA 2021 0,36x Capi. / CA 2022 0,35x Nbr Employés 28 596 Flottant 97,2% Graphique AVIVA PLC Tendances analyse technique AVIVA PLC Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 19 Dernier Cours de Cloture 406,60 GBX Objectif de cours Moyen 487,53 GBX Ecart / Objectif Moyen 19,9% Révisions de BNA Dirigeants et Administrateurs Amanda Blanc Chief Executive Officer & Executive Director Jason Michael Windsor Strategy, Mergers & Acquisitions Director Mark George Culmer Non-Executive Chairman John Cummings Chief Information Officer Nitinbhai Babubhai Maganbhai Amin Chief Operating Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) AVIVA PLC -0.93% 20 141 AXA -11.29% 60 820 METLIFE, INC. 3.12% 53 168 PRUDENTIAL FINANCIAL, INC. -2.27% 39 773 PRUDENTIAL PLC -16.59% 38 769 MANULIFE FINANCIAL CORPORATION 3.07% 38 035