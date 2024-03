(Alliance News) - Les actions à Londres sont appelées à ouvrir en baisse, à l'approche d'une semaine chargée en nouvelles économiques.

Cette semaine, l'attention se portera sur les réunions politiques chinoises, l'annonce du budget britannique et les dernières réductions de production des pays producteurs de pétrole.

Moscou, Riyad et plusieurs autres membres de l'OPEP+ ont annoncé dimanche la prolongation des réductions de la production de pétrole annoncées pour la première fois en 2023, dans le cadre d'un accord entre les producteurs de pétrole visant à stimuler les prix à la suite de l'incertitude économique. Le plan de prolongation des réductions jusqu'à la mi-2024 vient s'ajouter aux réductions précédentes de la production et des exportations de pétrole, alors que certains des plus grands producteurs d'énergie au monde s'efforcent de faire monter les prix du marché.

Dans les premières nouvelles des entreprises, les sociétés du FTSE 100 étaient à l'achat. Aviva a déclaré avoir acheté Probitas, tandis que Halma a acquis Rovers Medical Devices.

Par ailleurs, les compagnies aériennes Wizz Air et Ryanair ont déclaré que le trafic aérien était en hausse pour les deux en février, mais que le coefficient de remplissage de Wizz était en baisse.

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

----------

MARCHÉS

----------

FTSE 100 : en baisse de 0,2% à 7 669,40

----------

Hang Seng : en baisse de 0,3 % à 16 546,51

Nikkei 225 : clôture en hausse de 0,5% à 40 109,23

S&P/ASX 200 : clôture en baisse de 0,1% à 7 735,80

----------

DJIA : clôture en hausse de 90,99 points, 0,2%, à 39 087,38

S&P 500 : clôture en hausse de 40,81 points, 0,8%, à 5 137,08

Nasdaq Composite : clôture en hausse de 183,02 points, 1,1%, à 16 274,94

----------

EUR : en hausse à 1,0847 USD (1,0827 USD)

GBP : hausse à 1,2665 USD (1,2641 USD)

USD : hausse à 150,35 JPY (150,25 JPY)

Or : en hausse à 2 083,01 USD l'once (2 075,33 USD)

(Brent : en baisse à 83,61 USD le baril (84,08 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

----------

ÉCONOMIE

----------

Les principaux événements économiques de lundi sont encore à venir :

08:45 CET France solde budgétaire

11:00 CET France immatriculations de voitures neuves

09:00 CET Espagne chômage

----------

Le Royaume-Uni n'avance pas assez vite dans la transition énergétique, a déclaré le patron de la branche britannique de Siemens Energy AG. Darren Davidson, qui dirige une entreprise employant 6 000 personnes au Royaume-Uni, a déclaré que le pays n'était pas en mesure d'atteindre ses objectifs en matière d'éoliennes offshore. Siemens Energy possède une usine à Hull qui fabrique des pales pour les turbines qui apparaissent au large des côtes britanniques. "Siemens Energy emploie 6 000 personnes au Royaume-Uni, dans les domaines de la transmission, de la production d'électricité, de l'énergie éolienne, des turbines à gaz à hydrogène, de sorte que nous sommes présents dans tous les secteurs de l'énergie", a déclaré M. Davidson. "Je pense que ce que nous devons faire, c'est être à l'avant-garde, diriger et aider nos clients et le gouvernement à élaborer des plans sur ce que nous pouvons réaliser parce que, si je suis brutalement honnête, nous ne sommes pas assez rapides.

----------

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

----------

Berenberg relève BT Group à "acheter" (hold) - objectif de prix de 135 pence

----------

Jefferies relève BP à "acheter" (hold) - objectif de cours 570 (520) pence

----------

UBS relève Compass Group à " acheter " (neutre) - objectif de cours 2 475 (2 350) pence

----------

ENTREPRISES - FTSE 100

----------

Aviva a déclaré avoir acheté Probitas pour 242 millions de livres sterling. La transaction comprend l'acquisition de la plateforme Lloyd's entièrement intégrée de Probitas, comprenant son Corporate Member, son Managing Agent, ses entités de distribution internationale et les droits de location du Syndicat 1492. Le fournisseur de produits d'assurance, de patrimoine et de retraite, dont le siège est à Londres, a expliqué que cette acquisition permettait à Aviva d'entrer sur le marché de Lloyd's. Amanda Blanc, PDG d'Aviva, a déclaré : "Cette acquisition est une nouvelle étape de notre stratégie d'investissement dans la croissance rentable future d'Aviva. La présence d'Aviva sur le marché des Lloyd's ouvre de nouvelles possibilités d'accélérer la croissance de nos activités d'assurance générale à faible intensité de capital". La transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles, y compris les approbations réglementaires, et devrait être finalisée à la mi-2024.

----------

Halma a annoncé l'acquisition de Rovers Medical Devices. Basé à Oss aux Pays-Bas, Rovers conçoit et fabrique des dispositifs de prélèvement d'échantillons utilisés dans la prévention et le diagnostic du cancer du col de l'utérus. La société d'équipements de sécurité basée dans le Buckinghamshire, en Angleterre, a déclaré que le montant initial de l'acquisition de Rovers s'élevait à 85 millions d'euros, sur la base d'une trésorerie et d'un endettement libres. Un complément de prix pouvant aller jusqu'à 6 millions d'euros est payable en espèces, en fonction des performances de Rovers au cours de la période allant jusqu'au 31 mars 2025. Marc Ronchetti, PDG de Halma, a déclaré : "Rovers élargira l'éventail des marchés que nous desservons dans le domaine de la santé féminine et renforcera la position de notre secteur Healthcare dans les produits de diagnostic du cancer. Nous sommes enthousiasmés par les possibilités qui s'offrent à nous d'accroître l'impact positif de Rovers sur la santé publique. Nous nous attendons à ce que sa croissance future soit stimulée par l'augmentation des taux de dépistage du cancer du col de l'utérus dans le monde, soutenant ainsi la stratégie de l'Organisation mondiale de la santé visant à accélérer la détection précoce du cancer du col de l'utérus".

----------

ENTREPRISES - FTSE 250

----------

La compagnie aérienne Wizz Air, basée à Budapest, a déclaré avoir transporté 4,4 millions de passagers en février, soit une augmentation annuelle de 16 % par rapport aux 3,8 millions de passagers transportés. La capacité de la compagnie aérienne a augmenté de 30 %, passant de 4,1 millions de sièges à 4,9 millions. Cependant, son coefficient d'occupation est tombé de 93,3 % à 90 %. "Le coefficient d'occupation de février a continué d'être affecté par la réaffectation de la capacité d'Israël et par une capacité de vol plus importante que prévu, étant donné que certains des avions immobilisés au sol dans le cadre des inspections obligatoires des moteurs GTF ont eu lieu plus tard que prévu ", a expliqué Wizz. Sur 12 mois glissants, la capacité a augmenté de 21 %, passant de 56,4 millions de sièges à 68,2 millions. Le nombre de passagers a augmenté de 25 %, passant de 49,3 millions à 61,5 millions. Le coefficient de remplissage a légèrement augmenté, passant de 87,3 % à 90,2 %.

----------

Clarkson a publié ses résultats pour 2023. Au cours de l'année, la société de services maritimes a indiqué que le chiffre d'affaires a augmenté pour atteindre 639,4 millions de livres sterling, contre 603,8 millions de livres sterling l'année précédente. Le bénéfice avant impôt sous-jacent a augmenté de 8,2 %, passant de 100,9 millions de livres sterling à 109,2 millions de livres sterling. À la suite de ces résultats, Clarkson a augmenté son dividende de 93 à 102 pence par action. "L'année 2023 a été marquée par des bouleversements sur les marchés maritimes et je suis extrêmement fière que nous ayons réalisé une nouvelle année record", a déclaré Andi Case, PDG de l'entreprise. "Nous sommes optimistes pour l'avenir de Clarksons à court, moyen et long terme.

----------

AUTRES ENTREPRISES

----------

Ryanair, compagnie aérienne à bas prix basée à Dublin, a déclaré que le nombre de ses passagers avait augmenté pour atteindre 11,1 millions en février, contre 10,6 millions un an plus tôt. Son taux de remplissage est resté à 92%. Elle a effectué plus de 63 000 vols en février, mais 800 vols ont été annulés en raison du conflit israélo-gazaoui. Sur une base mobile, le nombre de passagers est passé de 167,2 millions à 182,6 millions. Le coefficient de remplissage de Ryanair s'est amélioré, passant de 93 % à 94 %.

----------

Par Sophie Rose, journaliste senior à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.