Les investisseurs pressent les entreprises britanniques de protéger les bas salaires

Le groupe d'investissement responsable ShareAction, qui a réuni le groupe, a déclaré vendredi que des investisseurs, dont le plus grand gestionnaire d'actifs britannique Legal and General Investment Management, Aviva Investors, AXA Investment Managers et Nest, ont tous signé une déclaration exhortant les entreprises à veiller à ce que les travailleurs les moins bien rémunérés soient ciblés de manière adéquate dans le cadre d'attributions de salaires correspondant au taux d'inflation actuel.

Les bas salaires sont touchés de manière disproportionnée par l'augmentation du coût de la vie.

L'inflation britannique a atteint 10,4 % en février, mais la Banque d'Angleterre prévoit qu'elle baissera à moins de 4 % d'ici la fin de l'année.

La coalition souhaite que les entreprises s'engagent à long terme à payer le "vrai salaire de subsistance" à tous les employés des chaînes d'approvisionnement, y compris au personnel sous contrat avec des tiers. Elle souhaite également que les entreprises garantissent des heures de travail et des contrats justes et précis.

Le salaire de subsistance réel a été établi par l'organisation caritative Living Wage Foundation et calculé de manière indépendante par le groupe de réflexion Resolution Foundation afin de déterminer le montant dont les travailleurs et leurs familles ont besoin pour vivre.

Actuellement, il s'élève à 11,95 livres par heure à Londres et à 10,90 livres dans le reste du Royaume-Uni, ce qui est supérieur au salaire minimum de 10,42 livres par heure imposé par le gouvernement britannique (National Living Wage).

ShareAction a déclaré qu'elle assisterait aux assemblées générales annuelles (AGO) de sociétés comprenant les groupes de supermarchés Tesco et Sainsbury's et les détaillants de mode Next et JD Sports au nom de la coalition pour pousser les entreprises à s'attaquer à l'inégalité par le biais de politiques de rémunération équitable.

"En tant qu'investisseurs, nous devons jouer notre rôle en demandant des comptes aux entreprises dont le court-termisme exacerbe les risques systémiques à long terme tels que l'inégalité", a déclaré Vaidahee Sachdev, analyste principal de l'impact chez Aviva Investors.

Un porte-parole de Tesco s'est refusé à tout commentaire. Toutefois, le détaillant a augmenté les salaires du personnel des magasins de plus de 15 % au cours des dix derniers mois, a élargi la gamme de produits gratuits proposés et a augmenté les remises accordées au personnel.

Un porte-parole de Next a déclaré que le groupe avait mis à la disposition de ses employés une série de mesures de soutien pendant la crise du coût de la vie, y compris l'accès à des heures supplémentaires.

Sainsbury's et JD Sports n'ont pas souhaité faire de commentaires.

(1 $ = 0,7994 livre)