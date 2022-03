Marketmind : Un tournant pour les marchés

Lorsque le rendement du Bund allemand, considéré comme l'un des actifs les plus sûrs au monde, enregistre sa plus forte baisse en une journée depuis 2011 (comme ce fut le cas mardi), quelque chose a changé.

La chute des coûts d'emprunt en Allemagne, avec des rendements à 10 ans de nouveau en territoire négatif où ils se trouvent ce matin, fait écho à des mouvements similaires sur d'autres grands marchés obligataires et est symptomatique d'un grand changement dans la pensée des investisseurs.

Rendement du Bund allemand, variation absolue en pb https://tmsnrt.rs/3HEolUS

L'invasion de l'Ukraine par la Russie il y a près d'une semaine change la donne pour les investisseurs, privilégiez la sécurité (lire dette souveraine, dollar américain), restez à l'écart des actifs à risque.

Ce qui est peut-être plus remarquable, c'est le doute croissant sur le thème dominant selon lequel les banques centrales accéléreraient leur retrait des mesures de relance post-pandémique. La situation est plus compliquée car l'inflation est élevée mais la nouvelle flambée des prix du pétrole va probablement ralentir la croissance et nuire à la consommation.

Alors oui, la Banque du Canada augmentera probablement ses taux plus tard mercredi, et la Réserve fédérale américaine et la Banque d'Angleterre devraient suivre plus tard en mars. Mais les marchés sont de plus en plus enclins à la prudence, en particulier dans la zone euro, où les prix du marché ont connu un revirement spectaculaire mardi.

Les marchés monétaires ne prévoient plus que 14 points de base de hausse des taux de la BCE d'ici la fin de l'année, contre 50 points de base le mois dernier.

Les données rapides sur l'inflation dans la zone euro, qui doivent être publiées plus tard dans la séance, ne changeront probablement pas cette opinion, même si elles montrent que le taux d'inflation global atteint de nouveaux records, comme le prévoient les analystes.

Et avec la Russie qui bombarde des villes ukrainiennes et les États-Unis qui interdisent les vols russes dans leur espace aérien, l'humeur des marchés mondiaux reste sombre.

Le Nikkei japonais a clôturé en baisse de près de 1,7 %, les contrats à terme sur les actions américaines et européennes sont dans le rouge, et les prix du pétrole ont grimpé à un nouveau sommet de 7 ans au-dessus de 110 dollars. Une réunion de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, de la Russie et de ses alliés, connus sous le nom d'OPEP+, pourrait s'avérer intéressante.

Principaux développements qui devraient orienter les marchés mercredi :

- Réunion ministérielle de l'OPEP et des pays non-OPEP par vidéoconférence.

Emploi allemand

- IPCH flash de la zone euro

- Réunion de politique générale de la Banque du Canada

- Intervenants de la Fed : Président de Chicago Charles Evans

- Publication par la Fed du Livre Beige sur les conditions économiques

- Résultats européens : Telekom Italia, Just Eat, Polymetal, Entain, Aviva, Persimmon,

Résultats

Résultats américains :

Abercrombie and Fitch, Dollar Tree, American Eagle