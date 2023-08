Avnet, Inc. est un distributeur mondial de technologies et une société de solutions. La société commercialise, vend et distribue des composants électroniques provenant de fabricants de composants électroniques, notamment des semi-conducteurs, des composants d'interconnexion, passifs et électromécaniques, et d'autres composants intégrés et embarqués. Les principaux groupes d'exploitation de la société sont Electronic Components (EC) et Farnell. EC dessert une variété de marchés allant de l'automobile au médical en passant par la défense et l'aérospatiale. EC propose également un éventail d'options de soutien à la clientèle tout au long du cycle de vie des produits, y compris des services de conception clés en main et personnalisés, de chaîne d'approvisionnement, de lancement de nouveaux produits, de programmation, de logistique et d'après-vente. Le groupe d'exploitation Farnell soutient principalement les clients à faible volume et distribue un portefeuille de kits, d'outils, de composants électroniques, de composants d'automatisation industrielle et de produits de test et de mesure aux ingénieurs et aux entrepreneurs, principalement par le biais d'un canal de commerce électronique.

Secteur Equipements et pièces électroniques