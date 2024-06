Avnet, Inc. a annoncé la nomination de Rebeca Obregon au poste de présidente de Farnell, une société du groupe Avnet, à compter du 1er juillet 2024. Farnell est un distributeur de composants électroniques à haut niveau de service disposant d'un portefeuille complet de produits et s'appuyant sur une chaîne d'approvisionnement internationale. Mme Obregon occupait auparavant le poste de vice-présidente senior des engagements commerciaux stratégiques et de la gestion des fournisseurs, où elle dirigeait les unités commerciales United, Velocity et Integrated d'Avnet, la gestion et la stratégie des fournisseurs IP&E (interconnexion, passif et électromécanique), ainsi que les fusions et les acquisitions.

Mme Obregon a plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie des semi-conducteurs, où elle a mis sur pied et développé des équipes et des entreprises depuis leur création jusqu'à ce qu'elles deviennent des leaders rentables du marché mondial. Avant de rejoindre Avnet en 2023, elle était vice-présidente d'entreprise chez Amkor Technology.

Elle est titulaire d'une licence en génie électrique de l'Arizona State University et d'une maîtrise en génie électrique de la National Technological University.