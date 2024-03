Avolta AG, anciennement Dufry AG, est une société basée en Suisse qui opère dans le secteur de la vente au détail de produits de voyage. La société exploite des boutiques situées dans les aéroports, les paquebots de croisière, les ports maritimes, les gares et les hôtels. Les boutiques de la société sont classées selon cinq concepts de vente au détail : Les boutiques de vente au détail de produits de voyage, qui offrent une gamme complète de catégories, telles que les parfums et les cosmétiques, l'alimentation et la confiserie, les vins et les spiritueux, les vêtements et les accessoires, les produits du tabac, les souvenirs et l'électronique ; Dufry Shopping, qui fournit des boutiques de vente au détail de produits de voyage hors taxes ; les boutiques de marque, qui offrent diverses boutiques de marques exclusives ; Les magasins de proximité proposent un large assortiment de boissons non alcoolisées, d'aliments emballés, d'accessoires de voyage, d'appareils électroniques, d'articles personnels, de souvenirs, de journaux, de magazines et de livres. Les magasins spécialisés proposent des produits de différentes marques, appartenant à une catégorie de produits spécifique, comme les montres et les bijoux, les lunettes de soleil, les spiritueux et les produits destinés à une destination particulière.

Secteur Détaillants autres spécialités