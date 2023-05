Avon Protection met en garde sur son chiffre d'affaires annuel en raison d'une demande plus faible pour les masques respiratoires

(Alliance News) - Les actions d'Avon Protection PLC ont chuté mardi après que l'entreprise d'équipement de protection individuelle a mis en garde contre une "demande plus faible" pour les systèmes de masques respiratoires et a fait état d'un chiffre d'affaires inférieur aux prévisions pour le premier semestre.

La société s'attend maintenant à un résultat plus faible au second semestre dans sa division Respiratory, qui sert les clients militaires et les forces de l'ordre.

Les actions de la société ont baissé de 10 % à 871,40 pence l'unité à Londres mardi matin.

Au cours du semestre clos le 1er avril, le chiffre d'affaires a chuté de 4,7 % à 116,2 millions USD, contre 121,9 millions USD l'année précédente. Sa perte avant impôts s'est toutefois réduite d'une année sur l'autre, passant de 13,6 millions USD à 5,3 millions USD.

La société n'a enregistré aucun coût lié à la dépréciation d'actifs à long terme, contre 3,8 millions USD l'année précédente. En décembre 2021, elle a décidé de mettre un terme à ses activités dans le domaine des armures, environ un mois après en avoir lancé l'examen.

En outre, les frais de vente et de distribution ont baissé de 15 %, à 10,9 millions USD, les frais de recherche et de développement ont diminué de 14 %, à 4,8 millions USD, et les frais généraux et administratifs ont été réduits de 21 %, à 24,3 millions USD.

Le directeur général Jos Sclater a déclaré qu'Avon Protection avait "déjà pris des mesures significatives" après avoir poursuivi un plan de redressement visant à améliorer l'efficacité et la croissance organique.

"En outre, nous avons développé des initiatives stratégiques pour améliorer encore l'entreprise à moyen terme afin d'accélérer la croissance, d'améliorer les marges et le rendement du capital, et de protéger davantage de vies grâce à la vente de nos produits innovants", a déclaré M. Sclater.

"Le chiffre d'affaires du premier semestre a été inférieur à nos attentes, mais l'amélioration du second semestre est soutenue par un carnet de commandes bien rempli."

Le carnet de commandes s'élevait à 160,7 millions de dollars à la fin du premier semestre, soit une hausse de 20 % par rapport à l'année précédente à taux de change constant.

En ce qui concerne le second semestre, Avon Protection a déclaré qu'il avait une "vision plus prudente" pour sa division Respiratoire. Cela est dû à "une demande plus faible pour les systèmes de masques" au cours du premier semestre. Le chiffre d'affaires de la division Respiratoire pour l'ensemble de l'année devrait désormais être inférieur à ce qui avait été prévu précédemment.

Avon Protection a ajouté : "Le chiffre d'affaires annuel du groupe, hors armures, devrait désormais être inférieur de 9 % à celui de l'année précédente, ce qui reflète le contexte de la demande dans le secteur respiratoire et un risque persistant pour les délais d'expédition au second semestre. Malgré la baisse du chiffre d'affaires, à la suite d'une action décisive pour redimensionner le secteur respiratoire, les marges du groupe [bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement] pour l'année entière, à l'exclusion des armures, devraient être globalement cohérentes avec les 14,7 % déclarés l'année précédente."

Avon Protection a maintenu son dividende intérimaire à 14,3 cents par action.

