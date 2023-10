(Alliance News) - Avon Protection PLC a déclaré vendredi que les bénéfices sous-jacents et le carnet de commandes ont augmenté au cours du second semestre, et que l'activité Armour est en voie d'être officiellement abandonnée.

La société d'équipements de protection individuelle basée dans le Wiltshire, en Angleterre, a déclaré que le second semestre de l'exercice clos le 30 septembre a été, comme prévu, plus fort que le premier.

Avon Protection a déclaré que son carnet de commandes avait augmenté de plus de 10 % par rapport à l'année précédente, "la forte demande de casques ayant compensé la faiblesse attendue" de la demande d'équipements respiratoires. Les commandes en cours pour les casques s'élèvent actuellement à environ 79 millions de dollars.

Avon a déclaré que le chiffre d'affaires hors armures était nettement supérieur à celui du premier semestre de l'exercice 2023, tandis que la marge bénéficiaire d'exploitation ajustée est restée "globalement stable".

Sur la base des engagements, la dette nette devrait être ramenée à environ 2,0 fois le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements d'ici le 30 septembre, contre 2,65 fois à la fin du premier semestre.

"Cette amélioration est le résultat de notre sortie réussie de l'activité Armour et de l'amélioration de la rentabilité au cours du second semestre," a déclaré Avon.

Avon s'attend maintenant à ce que sa position d'endettement net sur une base convenante soit d'environ 65 millions d'USD en raison du calendrier des encaissements de plusieurs commandes importantes en septembre.

La société a déclaré que tous les produits d'armure en suspens ont maintenant été livrés aux clients. En conséquence, Avon s'attend à ce que son activité Armour soit classée comme abandonnée pour l'exercice 2023, ce qui lui donnera "une activité plus rentable et plus ciblée et une plate-forme plus solide pour la croissance future".

"Nous constatons aujourd'hui une performance financière plus fiable grâce à nos actions visant à renforcer l'entreprise en augmentant la responsabilité et en améliorant les opérations et la gestion des programmes", a commenté le directeur général Jos Sclater. "Nous avons notamment démontré notre capacité à fournir des casques au ministère de la défense, ce qui se traduit par un carnet de commandes plus étoffé".

Il a ajouté : "Je suis ravi de voir l'équipe d'Avon relever le défi de réaliser notre plein potentiel et je reste enthousiasmé par l'opportunité significative d'augmenter les marges de trésorerie, d'accélérer la croissance et d'améliorer le rendement du capital."

Les actions d'Avon Protection étaient en hausse de 7,9 % à 722,00 pence à Londres vendredi vers midi.

