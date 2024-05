Avon Protection PLC est une entreprise technologique basée au Royaume-Uni. La société conçoit et produit des solutions de protection personnelle vitales pour les militaires et les premiers intervenants, avec un portefeuille qui comprend des produits chimiques, biologiques, radiologiques, nucléaires (CBRN), respiratoires et de protection de la tête. Ses marques comprennent Avon Protection et Team Wendy. Avon Protection est un fournisseur de systèmes de protection personnelle essentiels à la vie. Team Wendy est un fournisseur de casques, de doublures de casques et de systèmes de rétention. Son portefeuille de produits comprend la protection respiratoire et la protection de la tête. La gamme de produits de protection respiratoire de la société comprend des respirateurs, des systèmes à air comprimé et à air pulsé, des filtres, des pièces de rechange et des accessoires, ainsi que des systèmes sous-marins. Son portefeuille de produits de protection de la tête se concentre sur les casques de protection contre les chocs, les doublures de casques et les systèmes de rétention. Ses filiales comprennent Avon Polymer Products Limited, Avon Protection Holdings Limited et Avon Rubber Pension Trust Limited.

Secteur Industrie aérospatiale et de défense