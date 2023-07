AVROBIO, INC. : Wedbush abaisse son opinion à neutre

AVROBIO, Inc. est une société de thérapie génique en phase clinique. La société se concentre sur le développement de thérapies géniques curatives ex vivo à base de lentiviraux pour traiter les patients atteints de maladies rares selon un schéma thérapeutique à dose unique. Ses thérapies géniques utilisent des cellules souches hématopoïétiques extraites du patient, puis modifiées avec un vecteur lentiviral pour insérer une copie fonctionnelle du gène défectueux dans la maladie cible. La société se concentre sur un groupe de maladies génétiques rares appelées troubles lysosomaux, principalement gérés par des thérapies de remplacement enzymatique. Son pipeline comprend six programmes de thérapie génique à base de lentiviraux, dont AVR-RD-01 pour le traitement de la maladie de Fabry, AVR-RD-04 pour le traitement de la cystinose, AVR-RD-02 pour le traitement de la maladie de Gaucher de type 1, AVR-RD-06 pour le traitement de la maladie de Gaucher de type 3, AVR-RD-05 pour le traitement du syndrome de Hunter et AVR-RD-03 pour le traitement de la maladie de Pompe.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale