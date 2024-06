Awakn Life Sciences Corp. est une société de biotechnologie basée au Canada. La société est engagée dans la recherche, le développement et la commercialisation de produits thérapeutiques pour traiter la dépendance, en particulier le trouble lié à l'utilisation de l'alcool. Les produits thérapeutiques de la société sont axés sur les circuits cérébraux à l'origine de la dépendance, sur des récepteurs multiples plutôt que sur les cibles traditionnelles d'un seul récepteur de médicament. La société exerce ses activités dans trois secteurs : le développement, l'administration et la gestion d'entreprise. Le segment développement, qui se concentre sur la recherche et le développement de médicaments et de thérapies psychédéliques, la psychothérapie assistée par la kétamine et la psychothérapie assistée par la méthylènedioxy-méthamphétamine (MDMA) pour traiter les addictions aux substances et au comportement. Le segment de la distribution, qui comprend une chaîne de cliniques médicales psychédéliques à travers l'Europe. La société opère au Royaume-Uni, en Irlande et au Canada.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale