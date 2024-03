Aware, Inc. est une société d'authentification qui se concentre sur la validation et la sécurisation des identités à l'aide de la biométrie adaptative. La société permet aux agences gouvernementales et aux entités commerciales de s'inscrire, d'identifier, d'authentifier et d'activer en utilisant la biométrie, qui comprend des caractéristiques physiologiques, telles que les empreintes digitales, les visages, les iris et les voix. Son portefeuille de solutions biométriques et de produits robustes est conçu explicitement pour faciliter l'intégration, y compris les cadres biométriques gérés par le client et prêts à l'intégration, les plateformes, les kits de développement logiciel (SDK) et les services. Ses principales applications gouvernementales des systèmes biométriques comprennent le contrôle des frontières, le contrôle des demandeurs de visa, l'application de la loi, la défense nationale, le renseignement, l'accréditation décrochée, le contrôle d'accès et la vérification des antécédents. Ses applications commerciales comprennent l'enrôlement mobile, l'authentification de l'utilisateur, la preuve d'identité et l'activation de transactions décrochées. Ses kits de développement logiciel (SDK) comprennent de nombreuses bibliothèques logicielles et des exemples d'applications.

Secteur Logiciels