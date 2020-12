AXA : Jefferies remonte son objectif de cours

Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' sur AXA avec un objectif de cours remonté de 27 à 27,5 euros, le broker se disant surpris par les nouveaux objectifs de l'assureur annoncés cette semaine, soit trois mois plus tôt que prévu.



'De plus, les investisseurs ont été récompensés avec un relèvement sensible de la prévision de marge non-vie, un objectif d'efficience de dépenses significatif et un engagement explicite à considérer des rachats d'actions', souligne-t-il.



Aussi, après un relèvement de ses estimations de résultats de plus de 5% et une augmentation de son hypothèse de croissance du dividende, passant de 5% à 8%, Jefferies remonte son objectif de cours sur le titre.



