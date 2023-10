AXA : parmi les assureurs préférés d'Oddo BHF

Dans une note sectorielle, Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' avec un objectif de cours rehaussé de 34 à 37 euros sur AXA, qui figure ainsi parmi ses valeurs préférées au sein des grandes capitalisations européennes de l'assurance.



Selon le bureau d'études, le secteur de l'assurance se traite à de faibles multiples malgré une dynamique opérationnelle favorable, en particulier en dommages, du fait de craintes qui lui semblent surestimées.



'Nous restons positifs sur le secteur qui offre une bonne visibilité sur la croissance des BPA avec des perspectives de retour de capital attractif', poursuit Oddo BHF, qui mentionne aussi Allianz et Swiss Re comme grandes capitalisations favorites dans le secteur.



