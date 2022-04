AXA : Antoine Gosset-Grainville est nommé Président d'AXA et Thomas Buberl est reconduit à son poste de Directeur général

Paris, 28 avril 2022

Antoine Gosset-Grainville est nommé Président d'AXA et Thomas Buberl est reconduit à son poste de Directeur général

Les actionnaires d'AXA, réunis ce jour en Assemblée Générale, ont approuvé l'ensemble des résolutions qui leur ont été soumises par le Conseil d'Administration.

Le mandat de membre du Conseil d'Administration de Thomas Buberl a été renouvelé pour une durée de quatre ans par les actionnaires. Le Conseil d'Administration, qui s'est réuni à l'issue de l'Assemblée Générale, a confirmé la reconduction du mandat de Directeur général de Thomas Buberl et la nomination d'Antoine Gosset-Grainville en qualité de Président du Conseil d'Administration, en remplacement de Denis Duverne, pour la durée de leur mandat d'administrateur.

« C'est avec émotion que je quitte aujourd'hui la présidence d'AXA. J'ai eu le privilège de succéder à Henri de Castries dans cette fonction et d'accompagner Thomas Buberl dans son action de transformation réussie du Groupe, avec le soutien du conseil d'administration. Je tiens à exprimer ma gratitude aux femmes et aux hommes d'AXA. Leur engagement, leur cohésion et leur capacité à se dépasser ont toujours été pour moi une source de motivation et de fierté. Je suis très confiant dans l'avenir d'AXA : le Groupe est solide et fort d'une vision stratégique et d'une raison d'être adaptées aux défis de notre époque ; il pourra continuer de s'appuyer sur une gouvernance de très grande qualité et bénéficier des talents d'Antoine Gosset-Grainville et de Thomas Buberl », a déclaré Denis Duverne.

« Je suis très honoré de la confiance que le Conseil d'Administration m'accorde en me nommant à la présidence d'AXA. Je tiens à remercier Denis Duverne et Thomas Buberl pour leur soutien et leur collaboration depuis un an. Grâce à cette transition longuement préparée, le Conseil d'Administration, en soutien de Thomas Buberl et de ses équipes, reste parfaitement armé pour faire face à un environnement incertain et pour préparer le Groupe à ses défis de long terme », a commenté Antoine Gosset-Grainville.

« Je tiens à témoigner à Denis Duverne ma gratitude pour sa confiance et ses conseils au fil des ans. Le Groupe restera longtemps marqué par tout ce qu'il lui a apporté au long de son exceptionnelle carrière. Depuis 2016, son soutien a été décisif pour mener à bien la transformation du Groupe. Je suis très heureux qu'Antoine Gosset-Grainville devienne président d'AXA et me réjouis de pouvoir m'appuyer sur son expérience et sa vision. Je remercie bien sûr aussi les actionnaires et les membres de notre Conseil d'Administration pour leur confiance renouvelée, je suis extrêmement enthousiaste de commencer ce nouveau mandat et très optimiste pour l'avenir du Groupe qui a encore une fois su démontrer sa solidité durant la crise sanitaire. Toutes les équipes d'AXA sont mobilisées avec moi pour mener à bien le plan stratégique Driving Progress 2023 », a conclu Thomas Buberl.

Parmi les autres résolutions adoptées, les actionnaires d'AXA ont notamment approuvé :

• Le renouvellement des mandats de membres du Conseil d'Administration de Mme Rachel Duan, pour une durée de quatre ans, et de M. André François-Poncet, pour une durée de deux ans,

• La ratification de la cooptation de Mme Clotilde Delbos en qualité de membre du Conseil d'Administration, pour la durée du mandat restant à courir de son prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale qui sera appelée à statuer en 2024 sur les comptes du dernier exercice clos,

• La nomination comme membres du Conseil d'Administration pour une durée de quatre ans de M. Gérald Harlin et Mme Rachel Picard,

• Le versement d'un dividende de 1,54 € par action au titre de l'exercice 2021, avec une mise en paiement le 10 mai 2022 (date de détachement le 6 mai 2022).

