AXA : Berenberg dit voir une opportunité d'achat

Le 18 juin 2024 à 12:35 Partager

Berenberg a maintenu mardi sa recommandation d'achat sur le titre AXA assortie d'un objectif de cours de 41,5 euros, disant voir un profil risque/rendement 'séduisant' aux niveaux de cours actuels.



Depuis le 5 juin, c'est-à-dire avant les résultats des élections européennes et l'annonce de la dissolution, le titre AXA a chuté de 9%, fait remarquer l'analyste, soit bien plus que les 2% cédés dans l'intervalle par l'indice sectoriel européen STOXX Europe 600 Insurance.



'Nous pensons toutefois que l'impact de l'accroissement des spreads obligataires sur les fondamentaux d'AXA est minime', tempère l'intermédiaire, qui estime qu'un tel repli constituera une opportunité d'achat une fois que l'incertitude politique aura reflué.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.