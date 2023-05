AXA CONFIRME LES PRINCIPAUX OBJECTIFS FINANCIERS DE SON PLAN STR…

Données financières EUR USD CA 2023 104 Mrd 113 Mrd - Résultat net 2023 7 849 M 8 524 M - Dette nette 2023 18 810 M 20 428 M - PER 2023 7,89x Rendement 2023 6,67% Capitalisation 63 712 M 69 192 M - VE / CA 2023 0,79x VE / CA 2024 0,77x Nbr Employés 92 695 Flottant 78,9% Graphique AXA Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique AXA Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Neutre Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 19 Dernier Cours de Clôture 26,95 € Objectif de cours Moyen 33,19 € Ecart / Objectif Moyen 23,2% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Thomas Buberl Chief Executive Officer & Director Alban de Mailly Nesle Chief Financial & Investment Officer Antoine Gosset-Grainville Chairman Alexander Vollert Group Chief Operating Officer Andrew Wallace-Barnett Group Chief Compliance Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) AXA 3.42% 69 192 AFLAC INCORPORATED -8.10% 39 945 PRUDENTIAL PLC 2.53% 39 499 METLIFE, INC. -30.61% 38 460 MANULIFE FINANCIAL CORPORATION 5.92% 34 884 GENERALI 12.67% 30 681