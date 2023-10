AXA Climate accompagne FnB Private Equity qui lance son fonds article 9

AXA Climate accompagne FnB Private Equity pour le lancement de son fonds article 9 dans le cadre de la mise en place d'une stratégie climat qui vise à soutenir les PME du secteur de l'agroalimentaire français et européen, au service de leur transition écologique. Les investissements de FnB Private Equity sont réalisés dans le cadre du lancement de ce fonds qui accompagnera les entreprises engagées dans une voie de décarbonation compatible avec la stratégie nationale bas carbone ou alignées sur l'objectif de l'Accord de Paris sur le climat.



Pour permettre à FnB Private Equity d'atteindre ses objectifs en matière de durabilité et pouvoir répondre aux exigences liées à la classification article 9, AXA Climate a proposé différentes pistes d'actions à mettre en place.



Ces pistes d'actions sont les suivantes : réalisation d'un bilan carbone pour l'ensemble des entreprises en portefeuille ; définition d'un objectif de réduction de l'empreinte carbone pour chaque investissement réalisé par le fonds; évaluation de l'exposition et de la vulnérabilité des entreprises et de leurs activités aux risques climatiques physiques ; accompagnement des entreprises dans l'élaboration de leur stratégie d'atténuation et d'adaptation.