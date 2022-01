AXA : Côté AXA, Le mag No.2

Mesdames, Messieurs, chers actionnaires,

En ce début 2022, au nom du Groupe AXA, je vous présente à vous et vos proches mes meilleurs vœux de santé et de bonheur. Cette année plus que jamais, la raison d'être d'AXA « agir pour le progrès humain en protégeant ce qui compte » nous guidera pour protéger les biens et les personnes, tout en agissant pour notre avenir individuel et collectif. AXA continuera de s'engager en accompagnant ses clients et en contribuant à la construction d'un avenir durable.

Avec une offre de santé renforcée, un soutien à la relanceécono- mique mais également l'annonce de nouveaux engagements forts en faveur du climat, notre Groupe réaffirme sa volonté de jouer un rôle majeur dans la transition vers un monde plus durable et plus inclusif, au bénéfice de tous.

Le dossier de ce deuxième numéro de votre magazine revient sur le parcours d'AXA dans la lutte contre le réchauffement climatique, risque majeur pour nos sociétés. Il retrace les grandes étapes de cet engagement, depuis notre désinvestissement du charbon en 2015 jusqu'aux nouvelles mesures ambitieuses annoncées fin 2021 pour lutter contre la déforestation et renforcer nos exclusions existantes vis-à-vis des secteurs du pétrole et du gaz.