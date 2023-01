AXA : Côté AXA, Le mag n°4

Malgré cet environnement incertain, nous sommes confiants. Le Groupe est très solide et continue de générer de bons résultats qui lui permettent de tenir pleinement son rôle d'assureur et d'investisseur de manière responsable.

Au nom du Conseil d'administration, du Comité de direction et des équipes du Groupe AXA, je tiens à vous adresser mes meilleurs vœux de santé et de bonheur pour cette nouvelle année.

L'Histoire l'a montré, c'est pendant les périodes difficiles que le rôle de l'assurance prend tout son sens. Plus que jamais, AXA entend continuer à accompagner ses clients en véritable partenaire et à être présent sur les sujets qui comptent pour contribuer à bâtir le monde de demain.

Enfin, sur le terrain, nos agents continuent de déployer une formidable énergie pour accompagner nos clients, particuliers comme entreprises, au plus près de leurs besoins dans un environnement dans lequel le lien et la confiance sont plus que jamais essentiels.

mois 2022

AXA poursuit sa croissance avec un chiffre d'affaires atteignant 78,4 milliards d'euros sur les neuf premiers mois 2022, en hausse de 2 %. Cette excellente performance reflète un mix d'activités de grande qualité porté par les lignes génératrices de revenus techniques et une réduction de l'exposition aux catastrophes naturelles en réassurance et aux produits d'épargne traditionnelle. L'assurance santé est en hausse de 14 %, en croissance dans l'ensemble des zones géographiques. L'activité dommages progresse de 3 %, soutenue par la hausse du chiffre d'affaires en dommages des entreprises (+ 6 %, hors AXA XL Re) et des particuliers (+ 4 %) grâce à un environnement tarifaire en sensible amélioration en Europe. Le ratio de solvabilité II s'établit à 225 % au 30 septembre 2022, en recul de deux points par rapport au 30 juin. Il affiche toutefois une hausse de sept points par rapport à la fin 2021, ce qui traduit la solidité du bilan d'AXA. Dans l'ensemble, les actions menées par le Groupe pour compenser les effets de l'inflation en assurance dommages devraient permettre de maintenir une rentabilité technique élevée.

VIE DU GROUPE

25/11/2022

Shareplan 2022 : nouveau succès pour l'opération d'actionnariat salarié d'AXA

Chaque année, AXA propose à l'ensemble de ses collaborateurs de souscrire à une augmentation de capital qui leur est réservée à des conditions préférentielles, intitulée Shareplan. En 2022, près de 21 000 collaborateurs issus de 37 pays, représentant environ 19 % de l'effectif salarié concerné, ont souscrit à Shareplan pour un montant total de l'ordre de 297 millions d'euros. À l'issue de l'opération, les collaborateurs détiennent 4,2 % du capital et 5,8 % des droits de vote. « Cette opération témoigne de l'engagement et de la confiance des collaborateurs et symbolise l'importance de l'actionnariat salarié chez AXA, un levier puissant pour aligner nos équipes avec notre stratégie et les associer au développement sur le long terme et à la création de valeur du Groupe », a souligné Helen Browne, directrice juridique et administratrice représentant les salariés actionnaires.