Recherche avancée
Connexion
Connexion
Ou se connecter avec
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
Inscription
Inscription Email
Ou se connecter avec
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
  1. Accueil Zonebourse
  2. Actions
  3. France
  4. Euronext Paris
  5. AXA
  6. Actualités
  7. Synthèse
    CS   FR0000120628

AXA

(CS)
  Rapport
Temps réel Euronext Paris  -  17:35 07/11/2022
26.49 EUR   +2.22%
18:24Axa : Document AMF CP. 2022DD870389
PU
16:24AXA : BlackRock passe sous les 5% de capital
CF
15:24Axa : Document AMF CP. 222C2461
PU
SynthèseCotationsGraphiquesActualitésNotationsAgendaSociétéFinancesConsensusRévisionsDérivésFonds 
SynthèseToute l'actualitéReco analystesAutres languesCommuniquésPublications officiellesActualités du secteurAnalyses Zonebourse

AXA : Document AMF CP. 2022DD870389

07/11/2022 | 18:24
share with twitter
share with LinkedIn
share with facebook

2022DD870389

07 novembre 2022

FR0000120628 - DD154025

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Gérald HARLIN, Membre du conseil d'administration

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : AXA

LEI : F5WCUMTUM4RKZ1MAIE39

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 04 novembre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0000120628

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 25.6000 Euro

VOLUME : 15 000.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 25.6000 Euro

VOLUME : 15 000.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 07 novembre 2022

COMMENTAIRES :

Cession de 15 000 actions AXA (FR0000120628).

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

AXA SA published this content on 07 November 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 07 November 2022 17:23:06 UTC.


© Publicnow 2022
Toute l'actualité sur AXA
18:24Axa : Document AMF CP. 2022DD870389
PU
16:24AXA : BlackRock passe sous les 5% de capital
CF
15:24Axa : Document AMF CP. 222C2461
PU
13:32AXA : bien orienté avec un relèvement de broker
CF
11:00AXA : UBS relève sa recommandation
CF
10:44CAC40 : entame la semaine dans le vert
CF
10:40Axa IM : il est trop tôt pour revenir agressivement sur les actions
AO
10:21Axa soutenu par UBS
AO
09:02Attention, fragile
ZB
08:35Le point sur les changements de recommandations à Paris
RE
Plus d'actualités
Recommandations des analystes sur AXA
Plus de recommandations
Données financières
CA 2022 103 Mrd 102 Mrd -
Résultat net 2022 7 269 M 7 206 M -
Dette nette 2022 19 103 M 18 936 M -
PER 2022 8,40x
Rendement 2022 6,36%
Capitalisation 61 031 M 60 499 M -
VE / CA 2022 0,78x
VE / CA 2023 0,76x
Nbr Employés 106 128
Flottant 78,8%
Graphique AXA
Durée : Période :
AXA : Graphique analyse technique AXA | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique AXA
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreHaussièreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 20
Dernier Cours de Clôture 25,92 €
Objectif de cours Moyen 30,88 €
Ecart / Objectif Moyen 19,2%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Thomas Buberl Chief Executive Officer & Director
Albam de Mailly Nesle Chief Financial & Investment Officer
Antoine Gosset-Grainville Chairman
Alexander Vollert Group Chief Operating Officer
Andrew Wallace-Barnett Group Chief Compliance Officer
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
AXA-1.03%60 499
METLIFE, INC.18.60%58 147
AFLAC INCORPORATED15.05%41 772
PRUDENTIAL FINANCIAL, INC.-2.94%38 662
MANULIFE FINANCIAL CORPORATION-6.26%31 575
PRUDENTIAL PLC-28.32%28 240