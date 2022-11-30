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AXA : Document AMF CP. 2022DD874011

30/11/2022 | 18:14
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2022DD874011

30 novembre 2022

FR0000120628 - DD154364

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Gérald HARLIN, Membre du Conseil d'Administration

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : AXA

LEI : F5WCUMTUM4RKZ1MAIE39

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 25 novembre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Souscription

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Parts de FCPE

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 19.1500 Euro

VOLUME : 11 275.4047

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 19.1500 Euro

VOLUME : 11 275.4047

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 30 novembre 2022

COMMENTAIRES :

Souscription de 11 275,4047 parts de FCPE Shareplan 2022 pour un montant total de 215 924 euros.

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

AXA SA published this content on 30 November 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 30 November 2022 17:12:09 UTC.


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Résultat net 2022 7 273 M 7 520 M -
Dette nette 2022 19 103 M 19 753 M -
PER 2022 8,89x
Rendement 2022 6,02%
Capitalisation 64 423 M 66 614 M -
VE / CA 2022 0,81x
VE / CA 2023 0,79x
Nbr Employés 106 128
Flottant 78,8%
Graphique AXA
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AXA : Graphique analyse technique AXA | Zonebourse
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Objectif de cours Moyen 31,72 €
Ecart / Objectif Moyen 16,0%
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Alexander Vollert Group Chief Operating Officer
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Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
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METLIFE, INC.21.19%59 685
AFLAC INCORPORATED21.39%44 072
PRUDENTIAL FINANCIAL, INC.-1.52%39 225
MANULIFE FINANCIAL CORPORATION-0.66%33 111
PRUDENTIAL PLC-24.30%31 611