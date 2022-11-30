AXA : Document AMF CP. 2022DD874026

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2022DD874026
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30 novembre 2022
FR0000120628 - DD154366
INFORMATION
Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société
LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE
SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.
NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :
Bettina Cramm, Membre du Conseil d'Administration
NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:
Notification initiale
COORDONNEES DE L'EMETTEUR
NOM : AXA
LEI : F5WCUMTUM4RKZ1MAIE39
DETAIL DE LA TRANSACTION
DATE DE LA TRANSACTION : 25 novembre 2022
LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris
NATURE DE LA TRANSACTION : Souscription
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0000120628
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 22.1600 Euro
VOLUME : 90.2527
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 22.1600 Euro
VOLUME : 90.2527
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON
DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 30 novembre 2022
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