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    CS   FR0000120628

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AXA : Document AMF CP. 2023DD888625

13/03/2023 | 18:19
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2023DD888625

10 mars 2023

FR0000120628 - DD155571

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Guillaume Faury, Membre du Conseil d'Administration

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : AXA

LEI : F5WCUMTUM4RKZ1MAIE39

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 10 mars 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0000120628

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 29.4064 Euro

VOLUME : 2 995.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 29.4064 Euro

VOLUME : 2 995.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 10 mars 2023

COMMENTAIRES :

Acquisition de 2 995 actions AXA (FR0000120628).

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

AXA SA published this content on 13 March 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 13 March 2023 17:18:07 UTC.


© Publicnow 2023
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CA 2022 103 Mrd 110 Mrd -
Résultat net 2022 7 355 M 7 845 M -
Dette nette 2022 19 103 M 20 374 M -
PER 2022 9,52x
Rendement 2022 5,62%
Capitalisation 73 123 M 77 990 M -
VE / CA 2022 0,90x
VE / CA 2023 0,88x
Nbr Employés 106 128
Flottant 79,4%
Graphique AXA
Durée : Période :
AXA : Graphique analyse technique AXA | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique AXA
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreHaussièreHaussière
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Consensus
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Nombre d'Analystes 19
Dernier Cours de Clôture 29,41 €
Objectif de cours Moyen 32,98 €
Ecart / Objectif Moyen 12,1%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Thomas Buberl Chief Executive Officer & Director
Albam de Mailly Nesle Chief Financial & Investment Officer
Antoine Gosset-Grainville Chairman
Alexander Vollert Group Chief Operating Officer
Andrew Wallace-Barnett Group Chief Compliance Officer
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
AXA12.86%77 990
METLIFE, INC.-13.80%48 305
PRUDENTIAL PLC8.96%40 553
AFLAC INCORPORATED-11.00%39 200
MANULIFE FINANCIAL CORPORATION7.45%34 985
PRUDENTIAL FINANCIAL, INC.-11.00%32 398