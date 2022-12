AXA IM renforce ses capacités en investissement responsable

AXA Investment Managers a annoncé la nomination de deux experts en investissement responsable. Clément Bultheel est nommé Sustainability Coordinator. Dans le cadre de ce poste nouvellement créé, il travaille sur les politiques de durabilité et la coordination des projets pour soutenir les efforts ESG d’AXA IM, notamment s’agissant des nouvelles politiques de finance durable. Il était auparavant consultant en finance durable chez Quantis. Basé à Paris, il reportera à Clémence Humeau, Head Of Sustainability Coordination and Governance chez AXA IM.



Benjamin Jacot est nommé ESG Quantitative Analyst. Il travaille sur les métriques et modèles climatiques afin d'évaluer les risques physiques et de transition, et sur l'alignement des portefeuilles à un scénario net zéro, contribuant aux initiatives d'AXA IM pour accélérer la transition vers un monde décarboné. Il était auparavant quantitative risk manager et ingénieur financier chez La Française.



Basé à Paris, il reporte à Yolande Poulou, Head Of RI Solutions, Models and Tools au sein du Quant Lab d'AXA IM.