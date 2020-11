AXA : La valeur du jour à Paris - AXA poursuit sa simplification en vendant ses activités dans la région du Golfe

Axa continue de simplifier sa structure. Quelques semaines après la finalisation de la cession de ses activités vie et épargne, dommages et retraite, en Pologne, République Tchèque et Slovaquie, le groupe français a dévoilé la vente de ses activités d'assurance dans la région du Golfe. En Bourse, l'action Axa perd 0,70% à 19,64 euros dans un contexte de repli des valeurs financières.



Axa a cédé au groupe koweitien Gulf Insurance Group ses activités d'assurance dans la région du Golfe, incluant sa participation dans Axa Golfe, Axa Cooperative Insurance Company et Axa Green Crescent Insurance Company, pour un montant total en numéraire de 269 millions de dollars (ou 225 millions d'euros).



Invest Securities note que ces activités ont dégagé un résultat opérationnel (Ebit) part du groupe de 25 millions d'euro en 2019, soit un multiple de cession de 10.



Dans le cadre de la transaction, Yusuf Bin Ahmed Kanoo (YBA Kanoo), l'un des conglomérats les plus importants dans la région de Golfe, va également céder sa participation dans Axa Golfe et dans Axa Cooperative Insurance Company.



" Cette transaction marque une nouvelle étape dans la stratégie de simplification du groupe Axa ", a commenté Thomas Buberl, directeur général d'Axa. Lors de sa réunion d'investisseurs de novembre 2017, l'assureur avait annoncé vouloir se recentrer sur un nombre plus restreint de pays. Le groupe souhaitait donner la priorité à 16 pays, dont la France, l'Allemagne et le Japon, alors qu'il est alors présent dans 64 pays.



A la mi-octobre, l'assureur avait finalisé la cession de ses activités vie et épargne, dommages et retraite, en Pologne, République Tchèque et Slovaquie, à UNIQA Insurance Group AG, pour un montant total en numéraire de 1 milliard d'euros. La finalisation de la transaction devrait avoir un impact positif sur le ratio de Solvabilité II de l'assureur de 2 points au quatrième trimestre 2020.



La finalisation de la transaction annoncée ce matin est soumise aux conditions habituelles, notamment l'obtention des autorisations réglementaires, et devrait avoir lieu au cours du troisième trimestre 2021.