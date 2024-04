Enfin, l'instabilité macro-économique liée aux conflits géopolitiques et la persistance de l'inflation continuent de creuser les inégalités. Nous vivons aujourd'hui une mutation permanente de nos économies et des grands équilibres sociaux.

Par ailleurs, l'émergence de l'intelligence artificielle dans nos process ainsi que la généralisation des échanges numériques à l'échelle du globe font remonter les risques liés au cyber dans les préoccupations mondiales. L'avènement de ChatGPT a considérablement accéléré le recours à l'intelligence artificielle (IA) et, dans le même temps, l'urgence à réguler et protéger les usages.

L'année 2023 illustre bien le monde en polycrise dans lequel nous évoluons. En plus des grandes catastrophes naturelles (cyclones, tremblements de terre…), nous faisons face à un nombre élevé d'événements climatiques de moindre ampleur, mais dont la fréquence s'intensifie. Ce sont des inondations, des feux de forêt, des tempêtes hivernales, la sécheresse… On estime le coût mondial de ces effets certains du réchauffement climatique à 250 milliards de dollars1 par an pour notre secteur.

La notion de risque prend ainsi une nouvelle dimension. Les assureurs sont à la croisée des chemins face à toutes ces transformations et ces enjeux : notre rôle est de les anticiper et de les analyser afin de créer les solutions de protection les plus adaptées pour couvrir les besoins de nos clients en perpétuelle évolution. Également, ce contexte change la nature de notre métier : de plus en plus, notre rôle consistera non plus seulement à gérer les sinistres, mais bel et bien

aider nos clients à les prévenir et à s'adapter

un monde en profonde transformation. Enfin, notre rôle est de regarder vers l'avenir, de financer et d'assurer les nouvelles technologies qui permettront ces transitions.

Ce métier, nous le faisons avec la conviction que le futur ne doit pas être un risque. Cette conviction, portée par notre campagne de marque, est au cœur de notre plan stratégique Unlock the Future 2024-2026. Aujourd'hui transformé, plus solide et engagé, AXA a les moyens et l'ambition de protéger le plus grand nombre.

