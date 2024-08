AXA : UBS réitère son conseil à l'achat

Le 02 août 2024 à 12:47 Partager

UBS confirme son conseil à l'achat sur la valeur et laisse son objectif inchangé à 38 E. Cet objectif représente un ptentiel de hausse de 19%.



'La cession par AXA d'AXA IM à BNP Paribas pour 5,4 milliards d'euros et l'acquisition de Nobis Group pour 0,5 milliard d'euros sont des opérations positives qui représentent environ 2,5 % de la capitalisation boursière' indique le bureau d'analyses.



'AXA dépasse les attentes avec de solides résultats au premier semestre, grâce à l'activité dommages (croissance de la marge et du chiffre d'affaires)' indique UBS.



'Nous sommes confiants dans notre capacité à atteindre un objectif de croissance du résultat opérationnel par action pour 2024 en ligne avec notre objectif de 6 à 8 %', a indiqué la direction.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.