AXA a cessé tout nouvel investissement dans des actifs russes

25 mars (Reuters) - AXA SA:
* DEPUIS LE DÉBUT DE L'INVASION DE L'UKRAINE PAR LA RUSSIE,
AXA A
PLEINEMENT APPLIQUÉ TOUTES LES SANCTIONS INTERNATIONALES
* NOUS AVONS ÉGALEMENT CESSÉ DE SOUSCRIRE DE NOUVELLES
AFFAIRES
D'ASSURANCE (ET ARRÊTÉ TOUS LES RENOUVELLEMENTS) CONCERNANT DES
ACTIFS APPARTENANT À DES RUSSES ET SITUÉS EN RUSSIE
* NOUS AVONS CESSÉ DE SOUSCRIRE DE NOUVELLES RÉASSURANCES
(ET
ARRÊTÉ TOUS LES RENOUVELLEMENTS DE RÉASSURANCE) D'ASSUREURS
RUSSES
* NOUS AVONS CESSÉ TOUT NOUVEL INVESTISSEMENT DANS DES
ACTIFS
RUSSES
* RESO GARANTIA: AXA N'A AUCUN CONTRÔLE OPÉRATIONNEL OU DE
GESTION
SUR CETTE SOCIÉTÉ ET A DÉCIDÉ DE RETIRER SES ADMINISTRATEURS DU
CONSEIL
Texte original: https://bit.ly/3IyVyBG
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(Gdansk Newsroom)