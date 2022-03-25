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AXA a cessé tout nouvel investissement dans des actifs russes

25/03/2022 | 17:23
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25 mars (Reuters) - AXA SA:

* DEPUIS LE DÉBUT DE L'INVASION DE L'UKRAINE PAR LA RUSSIE, AXA A PLEINEMENT APPLIQUÉ TOUTES LES SANCTIONS INTERNATIONALES

* NOUS AVONS ÉGALEMENT CESSÉ DE SOUSCRIRE DE NOUVELLES AFFAIRES D'ASSURANCE (ET ARRÊTÉ TOUS LES RENOUVELLEMENTS) CONCERNANT DES ACTIFS APPARTENANT À DES RUSSES ET SITUÉS EN RUSSIE

* NOUS AVONS CESSÉ DE SOUSCRIRE DE NOUVELLES RÉASSURANCES (ET ARRÊTÉ TOUS LES RENOUVELLEMENTS DE RÉASSURANCE) D'ASSUREURS RUSSES

* NOUS AVONS CESSÉ TOUT NOUVEL INVESTISSEMENT DANS DES ACTIFS RUSSES

* RESO GARANTIA: AXA N'A AUCUN CONTRÔLE OPÉRATIONNEL OU DE GESTION SUR CETTE SOCIÉTÉ ET A DÉCIDÉ DE RETIRER SES ADMINISTRATEURS DU CONSEIL Texte original: https://bit.ly/3IyVyBG Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2022
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Rendement 2022 6,36%
Capitalisation 61 348 M 67 489 M -
VE / CA 2022 0,79x
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