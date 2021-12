AXA : a finalisé la cession d'AXA Banque Belgique

Les deux parties ont modifié l'accordinitial : AXA a souscrit à l'émission d'une dettesubordonnée hybride Tier 14 (« Additional Tier 1 ») réalisée par Crelan pour un prix de souscription de 245 millions d'euros, et ne prend désormais plus uneparticipation minoritaire de 9.9% dansCrelan et AXA Banque Belgique, tel que communiqué

Par ailleurs, AXA et Crelan ont conclu un accord de distribution de long terme en assurance dommages et prévoyance qui sera effectif à partir du 1er janvier 2022, étendant ainsi l'accord existant entre AXA Banque Belgique et AXA Belgique à l'intégralité du réseau bancaire de Crelan.

À PROPOS DU GROUPE AXA POUR PLUS D'INFORMATION : Le Groupe AXA est un leader mondial de l'assurance et de la gestion d'actifs, avec Relations investisseurs : +33.1.40.75.48.42 153 000 collaborateurs au service de 105 millions de clients dans 54 pays. En 2020, le andrew.wallace-barnett@axa.com chiffre d'affaires IFRS s'est élevé à 96,7 milliards d'euros et le résultat opérationnel à 4,3 francois.boissin@axa.com milliards d'euros. Au 31 décembre 2020, les actifs sous gestion d'AXA s'élevaient à 1 032 remi.dousteyssier@axa.com milliards d'euros. mikael.malaganne@axa.com

L'action AXA est cotée sur le compartiment A d'Euronext Paris sous le mnémonique CS Relations actionnaires individuels : +33.1.40.75.48.43 (ISIN FR0000120628 - Bloomberg : CS FP - Reuters: AXAF.PA). Aux États-Unis,l'American Depositary Share (ADS) d'AXA est cotée sur la plateforme de gré à gré OTCQX sous le Relations presse : +33.1.40.75.46.74 mnémonique AXAHY. julien.parot@axa.com farah.elmamoune@axa.com Le Groupe AXA est présent dans les principaux indices ISR internationaux, dont le Dow alexiana.cirier@axa.com Jones Sustainability Index (DJSI) et le FTSE4GOOD.

Il est l'un des membres-fondateurs des Principes pour l'Assurance Responsable (PSI : Stratégie de Responsabilité d'entreprise du Groupe AXA : Principles for Sustainable Insurance) de l'Initiative Financière du Programme des Nations axa.com/fr/a-propos-d-axa/strategie-engagements Unies pour l'Environnement (PNUE FI), et est signataire des Principes des Nations Unies pour l'Investissement Responsable (UNPRI). Notations sociétales du Groupe AXA : axa.com/fr/investisseurs/notations-sociales-indices-ethiques Ce communiqué de presse ainsi que l'information réglementée publiée par AXA en application des dispositions de l'article L.451-1-2 du Code monétaire et financier et des articles 222-1 et suivants du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF) sont disponibles sur le site Internet du Groupe AXA (axa.com). CE COMMUNIQUÉ DE PRESSE EST DISPONIBLE SUR axa.com

INFORMATIONS IMPORTANTES ET AVERTISSEMENT RELATIF AUX DECLARATIONS PROSPECTIVES ET A L'UTILISATION DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION FINANCIERS (NON-GAAP FINANCIAL MEASURES)

Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué de presse peuvent contenir desprévisions qui portent notamment sur des événements futurs, des tendances, des projets, des attentes ou des objectifs. Il convient de ne pas accorder une importan ce excessive à ces déclarations, car ellescomportent, par nature, des risques et des incertitudes, identifiés ou non, et peuvent être affectées par de nombreux facteurs susceptibl es de donner lieu à un écart significatif entre, d'une part, les résultats réels d'AXA et, d'autre part, les résultats indiqués dans, ou induits par, ces déclarations prospectives. Une

description de certains facteurs, risques et incertitudes importants susceptibles d'influer sur les activités et/ou les résul tats d'AXA, particulièrement dans le contexte de la crise liée au Covid-19, figure en Partie 5 - « Facteurs de risque et gestion des risques » du Document d'enregistrement universel d'AXA pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (le « Document d'enregistrement universel 2020 ») et à la sous-section « Facteurs de risque » de la partie « Événements significatifs » du rapport financier semestriel d'AXA au 30 juin 2021 (le «Rapport Semestriel 2021 ») (page 11). AXA ne s'engage en aucune façon

publier une mise à jour ou une révision de ces déclarations prospectives, que ce soit pour refléter de nouvelles informations, des événements ou des circonstances futurs ou pour toute autre raison, sous réserve des exigences législatives et réglementaires applicables.

2