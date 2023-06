AXA : acquisition de l'un des plus grands studios en France

AXA IM Alts, la filiale d'investissement alternatif d'AXA, a annoncé lundi avoir fait l'acquisition des studios de Bry-sur-Marne, l'un des plus grands complexes français de tournage destinés au cinéma et aux séries télévisées.



L'opération, réalisée pour le compte de ses clients, porte sur le rachat auprès de Nexity d'un terrain de 12 hectares situé entre Bry-sur-Marne et Villiers-sur-Marne, à neuf kilomètres à l'est de Paris.



L'ensemble offre environ 5.600 m2 d'espace de studios, répartis sur huit plateaux, allant de 300 m2 à 1.100 m2, ainsi qu'un vaste espace de production de 20.000 m2 comprenant des ateliers de décors et costumes, des bureaux, et des loges pour les artistes.



Dans un communiqué, le géant de l'assurance explique qu'il prévoit de plus que doubler sa capacité de production et d'en faire, à terme, l'un des plus grands studios d'Europe continentale.



AXA IM Alts précise qu'il s'agit de sa première transaction dans le secteur en pleine expansion de la production de séries et films, mais avoir l'ambition de développer considérablement sa plateforme d'actifs immobiliers de studios.



Le secteur des studios se caractérise par une pénurie d'espaces appropriés, accentuée par des contraintes foncières dans et autour des grandes villes et municipalités européennes, ainsi que par l'augmentation des coûts de l'énergie et de la construction.



La France, et Paris en particulier, est un leader mondial dans la création de contenu audiovisuel et cinématographique.



